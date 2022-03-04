Rusya'dan Avrupa'ya bir hatta gaz akışı durdu

Bakan Pakdemirli istifa etti

2 günde 2 kez zamlanan, benzin ve motorine 3'üncü zam geliyor

İçişleri Bakanlığı'ndan normalleşme genelgesi! Maske hangi alanlarda zorunlu?

İşte Londra'ya yerleşen Bergüzar Korel ile Halit Ergenç'in yeni evi

Resmi Gazete'de yayımlandı: 3 bin bekçi alınacak

''İstifa''nın adının ''af'' olduğu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde bir bakan daha gitti