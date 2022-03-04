Rusya'dan Avrupa'ya bir hatta gaz akışı durdu
Rusya'nın Yamal Yarımadası'ndan Avrupa'ya gaz taşıyan boru hattında gaz akışı durdu. Ukrayna üzerinden Avrupa'ya gaz sevkiyatının devam ettiği belirtildi.
Reuters Haber Ajansı'nın geçtiği son dakika bilgisine göre, Rusya'nın Yamal Yarımadası'ndan Avrupa'ya gaz taşıyan boru hattında gaz akışı durdu.
Rus devlet doğalgaz şirketi Gazprom, Ukrayna üzerinden Avrupa'ya gaz sevkiyatının devam ettiğini söyledi.
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