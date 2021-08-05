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Rusya'dan, Azerbaycan-Ermenistan sınırına askeri birlik

Rusya'dan, Azerbaycan-Ermenistan sınırına askeri birlik

Ermenistan mevzilerinden Azerbaycan sınırlarına yapılan silahlı saldırı ve tacizlerin ardından Rusya, Ermenistan’ın Tavuş Bölgesi sınırına askeri birlik gönderdi.

Ermenistan’ın Azerbaycan sınır hatlarında defalarca ateşkes ihlali yaparak Azerbaycan mevzilerine taciz atışı yapmasının ardından bölgede gerilimin artması üzerine Rusya devreye girdi. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın, Rusya’dan sınır hatlarına askeri birlikler talep etmesinden sonra Rusya tarafından Ermenistan’ın Tavuş Bölgesi sınır hattına birlik gönderildiği bildirildi.

"BU SÜREÇ ERMENİ-RUS İŞ BİRLİĞİ ÇERÇEVESİNDE YÜRÜTÜLÜYOR"
Ermenistan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rus birliklerinin bölgeye sevk edildiği ifade edilerek, “Rus sınır muhafızları, Tavuş bölgesindeki Eskipara köyünün bulunduğu yere konuşlandırıldı. Ayrıca bölgede lojistik destek tesisinin inşasına devam edilmektedir” denildi.

Ermenistan Savunma Bakanlığı açıklamasının sonunda Rus birliklerinin bölgeye gönderilmesini, Rusya-Ermenistan işbirliğine dayandırılarak, “Bu süreç Ermeni-Rus işbirliği çerçevesinde yürütülüyor” ifadeleri kullanıldı. 

Etiketler azerbaycan rusya sınır
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