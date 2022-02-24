Rusya'dan dikkat çeken ''işgal'' açıklaması: ''Operasyonun süresini Putin belirleyecek''

Rusya'nın Ukrayna'ya girmesinin ardından Kremlin'den yapılan açıklamada, ''İşgal yok, operasyon hedefe varana kadar sürecek. Süreyi Putin belirleyecek.'' dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bu sabah Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu. Putin, "Operasyonun amacı sekiz yıldır Kiev rejimi tarafından istismara, soykırıma maruz kalan insanları korumaktır. Rusya Federasyonu vatandaşlarına da dahil olmak üzere sivillere karşı çok sayıda kanlı suç işleyenleri adalete teslim etmenin yanı sıra Ukrayna'nın Nazizm'den ve militarizmden arındırılması için çaba göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

UKRAYNA'DA SIKI YÖNETİM İLAN EDİLDİ

Operasyonun başlamasıyla Ukrayna'nın başken Kiev dahil pek çok şehrinde patlamalar meydana geldi. Halk panik içinde sığınaklara inerken, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski vatanı savunacaklarını ifade etti. Hükümet Ukrayna'da sıkıyönetim ilan etti.

Ukraynalı yetkilileri, Ruslara ait 7 uçağın düşürüldüğünü ve 50 Rus askerinin öldürüldüğünü paylaştı. Saldırılarda sivillerle birlikte 40 Ukraynalı askerin de öldüğü ifade edildi.

"RUSYA'YI DEMİR BİR PERDENİN ARKASINA KAPATMANIZ İMKANSIZ"

Operasyon sonrası Kremlin'den de ilk açıklama geldi. Yapılan açıklamada, operasyonun bir işgal olmadığı iddia edilerek, "Rusya'yı demir bir perdenin arkasına kapatmanız imkansızdır. Operasyon hedefe varana kadar sürecek. Süreyi Putin belirleyecek" denildi.