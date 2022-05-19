Rusya'dan döviz satışları için yeni hamle: Dolar ve euro hariç...
Rusya Merkez Bankası, döviz satışları ile ilgili piyasaları etkileyecek yeni hamlesini açıkladı.
Rusya Merkez Bankası'ndan yapılan yazılı açıklamada, ülkedeki bankalarda bulunan döviz rezervleri sayesinde, nakit döviz işlemlerindeki kısıtlamaların hafifletilmesine karar verildiği belirtildi.
DOLAR VE EURO HARİÇ
Açıklamada, vatandaşlara dolar ve euro dışında tüm nakit döviz birimlerindeki satışların artık serbest bırakıldığı kaydedildi.
Rusya’da yaptırımlar nedeniyle 9 Mart’ta döviz satışlarına bazı yasak ve sınırlamalar getirilmişti. Dolar ve euroya yönelik kısıtlamaların da 9 Eylül’de kaldırılması bekleniyor.
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