  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Rusya'dan döviz satışları için yeni hamle: Dolar ve euro hariç...

Rusya'dan döviz satışları için yeni hamle: Dolar ve euro hariç...

Rusya'dan döviz satışları için yeni hamle: Dolar ve euro hariç...

Rusya Merkez Bankası, döviz satışları ile ilgili piyasaları etkileyecek yeni hamlesini açıkladı.

Rusya Merkez Bankası'ndan yapılan yazılı açıklamada, ülkedeki bankalarda bulunan döviz rezervleri sayesinde, nakit döviz işlemlerindeki kısıtlamaların hafifletilmesine karar verildiği belirtildi.

DOLAR VE EURO HARİÇ
Açıklamada, vatandaşlara dolar ve euro dışında tüm nakit döviz birimlerindeki satışların artık serbest bırakıldığı kaydedildi.

Rusya’da yaptırımlar nedeniyle 9 Mart’ta döviz satışlarına bazı yasak ve sınırlamalar getirilmişti. Dolar ve euroya yönelik kısıtlamaların da 9 Eylül’de kaldırılması bekleniyor.

Etiketler dolar euro rusya
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Erdoğan indirim istemişti, AK Partili belediye yüzde 35 zam yaptı!
A101 bombayı patlattı: Apple Türkiye fiyatından bile ucuz iPhone'lar satışta
Bir ekonomistten daha kabus senaryosu! Dolar için tahminini açıkladı
Zamlara dur demenin yolunu böyle buldu! Evinde öyle bir şey üretiyor ki...
Piyasalar tatil dinlemedi! Dolar ve altın uçuyor!
Tatil planı yapanlar için kritik uyarı! Tatiliniz zehir olabilir!
Kış bitmek bilmedi! Mayıs ayında kar yağışı
52 yaş büyük eşinden kalan 2 milyon dolarlık mirasa tedbir konuldu
SADAT'ın 19 Mayıs paylaşımına tepki yağdı! Apar topar sildiler
Selçuk Geçer ''altın yükselir mi, düşer mi'' sorusuna yanıt verdi