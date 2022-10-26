  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Rusya'dan dünyaya nükleer silahla gözdağı

Rusya'dan dünyaya nükleer silahla gözdağı

Rusya'dan dünyaya nükleer silahla gözdağı
Güncelleme:

NATO ülkeleri nükleer caydırıcılık tatbikatını sürdürürken Rusya da harekete geçti. Kremlin'den yapılan açıklamada, nükleer silahlarla tatbikat yapıldığı bildirildi.

Kremlin Sarayından yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, nükleer silahla yapılan tatbikatı çevrim içi izlediği belirtildi.

Açıklamada, "Plesetks uzay üssünden 'Yars' kıtalararası balistik füze ve Barents Denizi'nden 'Sineva' balistik füze Kamçatka'daki Kura poligonuna fırlatıldı. Tatbikatta, havadan seyir füzelerini fırlatan 'Tu-95MS' tipi uzun menzilli uçakları da yer aldı." ifadelerine yer verildi.

Tatbikat kapsamında, askeri yönetim ve operasyon personelinin hazırlık düzeyinin denetlendiği kaydedilen açıklamada, "Stratejik caydırıcı güçlerin tatbikatının hedeflerine başarıyla ulaşıldı. Tüm füzeler, özelliklerini kanıtlayarak belirlenen hedeflere ulaştı." denildi.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun, Putin'e tatbikatla ilgili bilgi verdiği kaydedildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Rusya’nın nükleer silah denemesi yapacağı konusunda Washington'u bilgilendirdiğini bugün açıklamıştı.

Bakanlık Sözcüsü Ned Price da "Bu, Rusya’nın gerçekleştirdiği rutin bir tatbikat. Rusya, sebepsiz saldırganca bir şekilde nükleer tehditlerde bulunurken bizi bilgilendirerek sürpriz faktörünü ortadan kaldırıyor ve yanlış hesaplama risklerini en aza indiriyor." ifadelerini kullanmıştı.

NATO'dan ''ay yıldızlı'' paylaşımNATO'dan ''ay yıldızlı'' paylaşımDünya

 

Etiketler nükleer silah tatbikatı Putin Rusya
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Sosyal konut projesi için tartışılacak sözler: ''Kimse teslim beklemesin''
Önce işkence, sonra mastürbasyon: DEAŞ'ın kadın liderinin sapkınlıkları ortaya çıktı
BES'ten çıkmak isteyenler dikkat! Yeni düzenleme geliyor
Yayın sırasında tuvalete giden Ece Üner'in mikrofonu açık kaldı
İstanbul'da sahte pasaport ve kimlik çetesi çökertildi
Google Chrome, Windows'un bu sürümlerini artık desteklemeyecek
Savcı Sayan'dan bomba iddia! ''Akşener ikna olmuş'' deyip muhalefetin adayını açıkladı
Kullanılmayan cep telefonları için yeni düzenleme! Süre 7 yıldan 1 yıla düşürüldü
Sigarayı 35 yaşından önce bırakanlara güzel haber
Türk mühendislerden müthiş icat! 21 ülke satın almak için sıraya girdi