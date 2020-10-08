  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. 08 Ekim 2020 18:00

Rusya'dan ''Ermenistan-Azerbaycan toplantısı'' açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanlığı Moskova'da Azerbaycan ve Ermenistan temsilcilerininde katıldığı bir toplantı yapmayı planlıyor.

Rusya'dan ''Ermenistan-Azerbaycan toplantısı'' açıklaması
A+ A-

Rusya Dışişleri Bakanlığı Azerbaycan ve Ermenistan ile Moskova'da Rusya ve iki ülkenin dışişleri bakanlarının toplantı yapmasını planlamak için görüşüyor.

Haber, Interfax haber ajansında yer aldı.

27 Eylül'de Azerbaycan ve etnik Ermeniler arasında çıkan çatışmalar Avrupa'ya doğalgaz ve petrol taşıyan Azerbaycan'daki boru hatlarının güvenliğine dair endişeleri artırıyor.

açıklama , rusya , azerbaycan , ermenistan
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM