Rusya'dan ''Ermenistan-Azerbaycan toplantısı'' açıklaması

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Azerbaycan ve Ermenistan ile Moskova'da Rusya ve iki ülkenin dışişleri bakanlarının toplantı yapmasını planlamak için görüşüyor.
Haber, Interfax haber ajansında yer aldı.
27 Eylül'de Azerbaycan ve etnik Ermeniler arasında çıkan çatışmalar Avrupa'ya doğalgaz ve petrol taşıyan Azerbaycan'daki boru hatlarının güvenliğine dair endişeleri artırıyor.
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