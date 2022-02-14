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Rusya'dan herkesi tedirgin eden rest: ''Vurmaya hazırız!''

Rusya'dan herkesi tedirgin eden rest: ''Vurmaya hazırız!''

Bir Rus askeri yetkilisi, ülkesinin, kara sularına yasa dışı şekilde girecek yabancı gemi ve denizaltılara ateş açmaya hazır olduğunu söyledi.

Rusya-Ukrayna arasındaki gerilim artmaya devam ederken Rusya tarafından yeni bir açıklama geldi.

Interfax ajansına konuşan Rus askeri yetkilisi, Rusya'nın, kara sularına giren yabancı gemilere ve denizaltılara ateş açmaya hazır olduğunu belirtti.

Ancak yetkili, bu kararın yalnızca "en üst seviyede" alınabileceğini söyledi.

Moskova, bir Rus donanma gemisinin Pasifik'teki Rus sularında bir ABD denizaltısını takip ettiğini duyurmuştu. ABD ise Rus kara sularında askeri operasyon yaptığı iddiasını reddetmişti.

Etiketler rusya ukrayna savaş
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