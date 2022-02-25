Rusya'dan saç baş yolduran açıklama; bir de şart sundular!

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ''Ukrayna'da NATO'nun çıkarları karşısında hareket ediyoruz; ülkeyi işgal etmiyoruz'' açıklamasını yaptı.

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri harekatı sonrası Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan önemli açıklamalarda bulundu. Lavrov, "Biz Ukrayna'da yaşayan herkesin haklarını kullanmasını istiyoruz herhangi bir baskı olmaksızın yaşamalarını istiyoruz. Ateşkes olması lazım" dedi. Lavrov ayrıca, "Rusya, Ukrayna ordusu 'silah bırakırsa' konuşmaya hazır" diye konuştu.

Lavrov'un açıklamalarından öne çıkan kısımlar şu şekilde:

"Kimsenin Ukrayna'yı işgal etmemesi gerekiyor. Biz Ukrayna'da NATO'nun çıkarlarının karşısında hareket ediyoruz. NATO genişlemeye çalıştı biz de buna karşıyız aslında. Tam da bunlar sessiz desteği ile gerçekleşiyor medyanın.

Durumu mevcut koşullar doğrultusunda değerlendireceğiz. Putin, Ukrayna halkını desteklediğini söylüyor. Çok kültürlü, çeşitliliği, bağımsızlığı destekliyoruz Ukrayna'da. Ukrayna'nın aşırıcı yönetimlerin altında olması bizim için kabul edilemez. Ruslara yönelik soykırım uygulanması bizim için kabul edilebilir bir durum değil.

Yugoslavya'da olanlara bakın. Başka savaşlarda neler olduğuna bakın. Mesela Irak'a girdiler... 2008'de Putin ve Bükreş arasındaki NATO zirvesinde bir uyarı yapılmıştı. NATO'nun Ukrayna ve Gürcistan konusuna doğru kararları alması gerektiğini söylemiş, NATO üyesi olamazlar demiştik. Almanya ve Fransa o dönemde doğrudan üyelik yerine bir imtiyaz vermeye karar verdi. O dönemde Putin zaten gerekli konuşmalarda bulunmuştu. Bağımsızlığı söz konusu bir devletin demiştik.

Putin, genç Ukrayna devleti kırılgandır dedi. NATO'lu meslektaşlarımız o dönemde doğrudan konuştular ve Ukrayna'nın NATO üyesi olması konusunda karar alındı. Rusya'nın sesini kesmeye çalışıyorlar. Ukrayna'da yaşayan Rus vatandaşlarını da sessizleştirmeye çalışıyorlar. Biz insanların özgürleştirilmesini istiyoruz. Herhangi bir baskı olmaksınız yaşamalarını istiyoruz. Geleceklerine kendilerinin karar vermelerini istiyoruz. Ukrayna halkı uzun süre acı çekti. Biz bu sessizleştirmeyi kabul etmiyoruz.

Kimse, Amerikan ordusunun orada olmasını istemiyor. Amerika'nın asla harekete geçmeyeceği ve provoke etmeyeceği söylenildi başka devletleri... Bakacak olursak, Amerika'nın temsilcileri çok büyük bir hata yaptıklarını söylediler. NATO'nun aldığı en yanlış karar dediler geçmişte alınan karar konusunda.

Biz her zaman diplomatik çözümleri savunduk. Bizim görevimiz diplomatik çabaları sürdürmekti. Minsk Sözleşmesinde nelerin yapılması gerektiği belirtilmişti. Bu kararları değiştirmek istemediler. Rusya önemli bir rol oynadı Minsk Sözleşmesinin imzalanmasında. Toprak bütünlüğünün sağlanması gerekiyordu. Donbas bölgeside Rusçanın kullanılması hakkı söz konusudur. Ekonomik bağları ve bu bölgenin Rusya ile... Bu statünün aynı zamanda Ukrayna anayasında da yer alması gerekiyor.

Ateşkes olması lazım, ekonomik engellerin kaldırılması lazım, seçimlerin de Ukrayna'da doğru koşullar altında yapılmasını istiyoruz. Bu taleplerimiz yok edildi. Biz pek çok kez Kiev'i ikna etmeye çalıştık. Batılı meslektaşlarımızı doğru yöne çekmeye çalıştık, kilit araçları uygulayın dedik. Donbas bölgesinde dil hakkı verilmesi gerekiyordu, kimse bu sabotajı durdurmadı. Zelenski sabotajını sürdürdü. Batılı meslektaşlarımızdan istenenler vardı. Kimse bizi dinlemedi. Ben Batılı siyasetçilerin, diplomatların tutarlı bir biçimde sürekli Kiev'i baskı altında tutmasına inanamıyorum. Bu durum sonsuza kadar devam edebilirdi. Biz kenarda kalıp Rus dilinin baskı altına alınmasını izleyemezdik.

Bizim başka bir şansımız yoktu bu çatışmayı, silahlı çatışma dışında çözmek dışında opsiyonumuz kalmamıştı. Diplomatik düzen, çatışmayı çözemedi. Nazilerin yükselişi ve soykırım söz konusuydu Ukrayna'da.

Müzakerelerin gerçekleşmesi gerekiyor ve bu müzakereler ABD, NATO Ukrayna arasında yapılacaktı. Müzakere aslında ay sonuna kadar mümkündü. Putin, meslektaşlarımızın, Amerika'nın tepkisini bekledi, güvenlik garantisi istedik Amerika'dan. Bizim amacımız Batının bizi dinlemesiydi.

Batı istediğini almak istedi, biz Ukrayna'yı NATO üyesi yapacağız dedi. Anlaşmaları göz ardı etmek istedi. Müzakereyi biz çok istedik ama sabotajlarla yapılmaması gerekiyor müzakerelerin. Rusya suçlandı. Minsk Sözleşmesi'nin uygulanmamasından Rusya sorumlu tutuldu, Batılı mevkidaşlarımız ne yaptıklarını biliyorlar. Ukrayna'ya gönderilen Rusya sözcüsü müzakereleri sürdürüyordu. Rusya eğitim, kiliseleri yok edilmeye çalışıldı Ukrayna'da. Bizim geleneklerimiz yok edilmeye çalışıldı.

Kiev yönetimi ABD liderliğindeki Batı'nın kontrolü altındadır. Sivil altyapılara zarar verilmeyecek dedik.