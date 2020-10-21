Rusya'dan skandal Türkiye mesajı!

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Türk ve Mısır donanmalarının Rus, Britanya ve Fransız donanmalarınca yenildiği ve Yunanistan'ın bağımsızlığına giden yolu açan 193 yıl önceki Navarin Deniz Muharebesi'ni anması Türkiye'ye yönelik gözdağı olarak algılandı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından ilginç bir paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, "193 yıl önce, Rusya, İngiltere ve Fransa'nın birleşik filosu, Navarin Körfezi'nde Türk-Mısır filosunu yendi. Müttefik filomuzun zaferi, Yunanistan'ın bağımsızlığının ön koşullarından biri haline geldi" denildi.

TÜRKİYE-RUSYA SATRANCI

Suriye'den Libya'ya kadar uzanan geniş bir bölgede, Türkiye ile Rusya'nın nüfuz mücadelesine sahne olurken, söz konusu çekişme en son Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırmasıyla birlikte Kafkasya'ya da yayılmıştı.

LAVROV: TÜRKİYE STRATEJİK ORTAĞIMIZ DEĞİL

Rusya'nın Dağlık Karabağ sorunu için kurduğu masada Türkiye'ye yer vermemesinin ardından Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, "Rusya hiçbir zaman Türkiye Moskova'nın stratejik ortağıdır demedi, Türkiye bizim partnerimiz" demişti.

TÜRKİYE'YE RUSYA VETOSU

Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Azerbaycan'ın, Dağlık Karabağ'ın geleceğiyle ilgili yürütülen ateşkes görüşmelerine Türkiye'nin de katılması önerisini reddettiklerini açıklamıştı.

Moskova'da Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan ile ortak basın toplantısı düzenleyen Lavrov, Rusya, ABD ve Fransa'nın Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) himayesi altında çözüm arayışına devam etmesi gerektiğini söylemişti.

NAVARİN DENİZ MUHAREBESİ

Navarin Deniz Muharebesi, Osmanlı ve Mısır donanmalarıyla, birlikte hareket eden Britanyalı, Fransız ve Rus donanmaları arasında, 20 Ekim 1827 tarihinde geçmiş olan bir deniz muharebesidir. Bu muharebe Osmanlı tarihinde Navarin Olayı, Navarin Baskını veya Navarin Faciası adlarıyla da geçer.