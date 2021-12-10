Rusya'dan şok tehdit: ''Savaş tamamen mümkün''

Savaşın eşiğine gelen Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilim tırmanırken Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergei Ryabkov, 1962 Küba füze krizinin tekrarlanabileceğini söyledi. Ryabkov, ''Bir gün uyandığınızda kendinizi benzer bir senaryonun içinde bulmanız tamamen mümkün.'' dedi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimi sonlandırmak için hem ABD hem AB devreye girmiş olsa da bölgedeki tansiyon hala yüksek. Yüzlerce ağır topçu silahı ve tankıyla desteklenen en az 90.000 Rus askeri şu an Ukrayna sınırında ve raporlar bu rakamın önümüzdeki yılın başlarında 175.000 personele yükselebileceğini gösteriyor

ABD YUMUŞADI, RUSYA GERİ ADIM ATMIYOR: BARIŞÇIL ÇÖZÜM ÇIKMAZA GİRDİ

Batılı ve Ukraynalı yetkililer, 2014 yılında Kırım bölgesini ele geçiren Rusya'nın daha büyük çaplı bir işgal hazırlamasından korktuklarını belirterek Rusya'ya peş peşe yaptırım uyarıları gönderirken Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zakharova'nın açıklamaları, Moskova'nın yumuşamaya istekli olduğuna dair hiçbir işaret vermedi. Zakharova gazetecilere verdiği demeçte, "Barışçıl bir çözüm müzakereleri pratikte çıkmaza girdi" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşme sonrası Moskova'yı yatıştırmak için Ukrayna'nın NATO üyeliği konusunda taviz vereceğini ima etmişti.

KÜBA FÜZE KRİZİNİ ÖRNEK VERDİ: İŞLER BU NOKTAYA GELEBİLİR

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergei Ryabkov, dünyayı nükleer savaşın eşiğine getiren ABD ile Sovyetler Birliği arasındaki '1962 Küba füze krizi'ne göndermede bulunarak "Biliyorsunuz, işler gerçekten bu noktaya gelebilir. Bir gün uyandığınızda kendinizi benzer bir senaryonun içinde bulmanız tamamen mümkün." dedi.

İNGİLTERE UYARMIŞTI: AVRUPA'NIN GÖRDÜĞÜ EN BÜYÜK SAVAŞ OLUR

Rusya'nın yaptığına benzer bir uyarı da İngiltere Genel Kurmay Başkanı Tony Radakin tarafından yapıldı. Radakin, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin Avrupa'da 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana görülen en büyük çatışmaya neden olabileceğini açıkladı.

KÜBA FÜZE KRİZİNDE NELER YAŞANDI?

Ekim 1962’de dönemin iki süper gücünü karşı karşıya getiren ve dünyayı nükleer savaşın eşiğine getiren 'Küba füze krizi' diğer adıyla 'Ekim Füzeleri', nükleer silahlara sahip ülkenin dünyada ilk kez doğrudan karşı karşıya gelmesidir.

Kriz Küba'ya Sovyet nükleer füzelerinin yerleştirilmesiyle başladı. ABD Moskova'nın daha fazla sevkiyat yapmasını önlemek için bir deniz ablukası uyguladı. Soğuk savaş döneminin doruğa ulaştığı süreç dönemin SSCB başkanı Nikita Khrushchev ve ABD Başkanı John F. Kennedy'nin yaptığı müzakereler sonucunda sona erdi.

Sovyet lideri Nikita Kruşçev, ABD Başkanı John F. Kennedy'nin adayı yeniden işgal etmeme taahhüdü karşılığında nükleer silahları kaldırmayı kabul etti.

1962 krizi soğuk savaşın doruk noktasına vardığı bir dönemde “yumuşama” ve “görüşme” havası yarattı. Nükleer savaşın eşiğine gelindiğini anlayan taraflar, bu bunalımdan sonra daha temkinli davranmaya başladı.