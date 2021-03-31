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Rusya'dan Sputnik aşısıyla ilgili şok iddia

Rusya Dış İstihbarat Servisi, Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'nın geliştirdiği Sputnik V aşısını gözden düşürmeye çalıştığını açıkladı.

Rusya Dış İstihbarat Servisi'nden (SVR) yapılan açıklamada, AB tarafından Rusya'nın yeni tip korona virüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği Sputnik V aşısı aleyhinde adımlar atıldığı belirtildi.

Sputnik'te yer alan habere göre, yapılan açıklamada, "Avrupa bürokrasisinin bazı temsilcilerinin son zamanlarda, Washington'un Rusya'ya ve ülkemizle bağlantılı her şeye dönük sert direktiflerini koşulsuz olarak takip etme arzusu artık gülünç biçimler alıyor. Rusya'nın bu 'sağlıksız' faaliyetini durdurmak ve Rus bilim insanlarının geliştirdiği aşıyı gözden düşürmek için acil önlemler almaya çalışıyorlar" ifadelerine yer verildi.

Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Batı'nın Rusya'nın geliştirdiği aşılara karşı kampanya yürüttüğünü açıklamıştı.

Sözcü, Brüksel'den Rus aşılarıyla ilgili garip ve uygunsuz ifadelerin giderek çoğaldığını kaydetmişti.

Etiketler Sputnik V rusya aşı koronavirüs aşısı
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