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Rusya'dan sürpriz hamle: Geri çekildiler!

Rusya'dan sürpriz hamle: Geri çekildiler!

Rusya Savunma Bakanlığı, tahıl ihracatının kolaylaştırılması için 'iyi niyet göstergesi' olarak Ukrayna'ya ait Yılan adasından çekildiğini açıkladı.

24 Şubat 2022 tarihinde başlayan ve 127'inci gününe girilen Rusya ve Ukrayna savaşında, Rusya Savunma Bakanlığı, büyük tartışmalara nelere neden olan Yılan Adası'ndan çekildiğini duyurdu.

Moskova hükümeti çekilme duyurusunu yaparken, "Rusya, askerleri Yılan Adası’ndan çekerek Birleşmiş Milletlerin tarım ürünlerinin Ukrayna’dan çıkarılması için koridor organize etme çabalarına engel olmadığını gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Ukrayna işgaline başladığı şubat ayının sonunda şiddetli çatışmaların yaşandığı Yılan Adası Rus güçleri tarafından işgal edildi.

Ukrayna ordusunun geri alma girişimleri başarısız olurken ada sıklıkla bombardımanların hedefi oldu.

Son dönemde başta Afrika ülkeleri olmak üzere Türkiye'nin de çabaları ile Ukrayna'dan tahıl ihracatı yapılması için Rusya'ya çeşitli çağrılar yapıldı.

Son olarak Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın tahıl ihracının kolaylaşması için 'iyi niyet göstergesi' olarak adadan çekildiğini açıkladı.

Ukrayna tarafı da Rus güçlerinin adadan çekildiğini doğruladı.

 

Etiketler rusya ukrayna yılan adası iyi niyet
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