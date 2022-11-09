Rusya'dan ''tahıl anlaşması'' açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova yaptığı açıklamada, tahıl anlaşmasına geri dönmelerine rağmen anlaşmanın Rusya kısmı için hala bir ilerleme sağlanamadığını için üzgün olduklarını belirterek, “Tahıl anlaşmasının uzatımı sırasında bunu dikkate alacağız” dedi.

Rusya'nın, Türkiye ve Birleşmiş Milletler'in (BM) çabasıyla tahıl anlaşmasına geri dönmesinin ardından açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, anlaşmanın Rusya kısmı için bir ilerleme kaydedilemediğini söyledi.

Anlaşmanın hazırlanışı itibariyle Ukrayna tahılının yanı sıra Rus tahılının da dünya pazarına sunulması yönünde karar alındığını ancak bu kararın ABD ve Avrupa Birliği (AB) ambargoları nedeniyle hala uygulanamadığını belirten Zaharova, "Bunun böyle bir paket olduğunu hatırlatmakta fayda var. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'te bunu böyle görüyordu ve hala da böyle gördüğünü umuyoruz. Tahıl anlaşmasının Rusya kısmında hala ilerleme kaydedilmediği için üzgünüz. ABD ve AB gübre ve tarım ürünlerimizin dünya pazarlarına çıkışını engellemeye devam ediyor. Tahıl anlaşmasının uzatımı sırasında bunu dikkate alacağız" dedi.

"ABD ile hiçbir temasımız yok"

Rusya ile ABD arasında gizlice müzakerelerin sürdüğü iddialarına cevap veren Zaharova, "Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın, büyükelçilerin temasları haricinde hiçbir teması yok" ifadelerini kullandı.

Kuzey Kore iddialarına yalanlama

Rusya'nın, Ukrayna saldırıları için Kuzey Kore'den silah aldığı yönünde ABD tarafından dillendirilen iddiaları da yalanlayan Zaharova, "ABD'li temsilcilerin baştan sona söylediği her şey yalan olduğu için bu da Batı'nın, Rusya için yaydığı yeni bir spekülasyon. Bu iddialar için anlaşılabilir bir gerekçe ve delil sunulamadı ve sunulamaz" dedi.

Zaharova ayrıca, uzayda silah yarışının önlenmesi konusunda Washington yönetiminin isteksiz olduğunu söyledi.

"Müzakerelere hala açığız”

Ukrayna ile müzakerelerin sürdürülmesi yönünde kendilerinin istekli olduğunu da belirten Zaharova, "Müzakerelere hala açığız. Bunları hiçbir zaman reddetmedik. Şu anki gerçeklikleri de gözeterek elbette bunu yapmaya hazırız" şeklinde konuştu.