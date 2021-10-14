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Rusya'dan Taliban açıklaması

Rusya'dan Taliban açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Afganistan konulu ''Moskova Görüşmeleri''ne Taliban heyetinin de katılacağını duyurdu.

Rusya'nın TASS Haber ajansının aktardığına göre, Rus dışişleri bakanlığı, Taliban heyetinin Afganistan konulu 'Moskova görüşmeleri' için önümüzdeki hafta Rusya'ya geleceğini açıkladı

Moskova görüşmeleri Çin, Pakistan, Hindistan ve İran'ı da kapsıyor

LAVROV 'CEVAP BEKLİYORUZ' DEMİŞTİ

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Afganistan meselesiyle ilgili 20 Ekim'de Moskova Formatı'nda düzenlenecek toplantıya Taliban'dan katılım konusunda yanıt beklediklerini söylemişti.

TOPLANTI 20 EKİM'DE

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, Afganistan meselesiyle ilgili Moskova Formatı’nda 20 Ekim'de toplantı yapılacağını ve Rusya, ABD, Çin ve Pakistan’ın yer aldığı genişletilmiş üçlü toplantının da ayrıca planlandığını geçen hafta bildirmişti.

Etiketler rusya taliban moskova
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