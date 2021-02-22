  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. 22 Şubat 2021 14:40

Rusya'dan Türkiye'ye ''savaş uçağı'' mesajı

Rusya federal askeri-teknik işbirliği servisi FSVTS’nin yetkilileri, Türkiye’ye Rusya yapımı savaş uçakları tedariki konusunda görüşmelere devam etmeye hazır olduklarını belirtti.

Rusya'dan Türkiye'ye ''savaş uçağı'' mesajı
A+ A-

Türkiye’ye SU-35 ya da SU-57 jetleri tedariki üstüne yapılan görüşmelerde ilerleme sağlanıp sağlanamadığı sorusu karşısında bir FSVTS yetkilisi, “Defalarca söylediğimiz gibi, yeni uçaklarımız da dahil olmak üzere Rusya yapımı askeri ürün çeşitlerimizin tamamının tedariki ihtimalini Türkiye ile ele almaya hazırız” dedi.

FSVTS yetkilisi Rusya basınına açıklamalarında, Türkiye tarafının daha önce SU-35 uçakları ile ilgilendiğini de belirtti ve söz konusu uçakların tedarikine ilişkin bir başvuru yapılması halinde görüşmeye hazır olduklarını kaydetti.

Rusyalı yetkili bunun yanında, beşinci nesil SU-57 uçakları için de görüşmelere hazır olduklarını söyledi ancak bu uçakların üretiminde Rusya Savunma Bakanlığı’nın gereksinimlerine öncelik verileceğini sözlerine ekledi. 

Türkiye , Rusya , FSVTS , Rusya federal askeri-teknik işbirliği servisi , SU-35 , SU-57
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM