Rusya'dan Ukrayna açıklaması: ''Görüşme Türkiye'de olabilir''
Kremlin, Rusya ve Ukrayna arasındaki görüşmenin Türkiye'de olabileceğini açıkladı.
Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu hafta Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenecek güvenlik zirvesinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la görüşebileceğine yönelik bir açıklamada bulundu.
Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, buradaki görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya-Ukrayna müzakerelere ev sahipliği yapma teklifinin de ele alınmasının mümkün olduğunu duyurdu.
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