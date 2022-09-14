Rusya'dan Ukrayna ve NATO açıklaması

Kremlin'den yapılan açıklamada, ''Ukrayna'nın NATO'ya katılma arzusu, ülkemiz için bir tehdit olmaya devam ediyor'' denildi.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile 24 Şubat sabah 06.00'da başlayan savaş son sürat devam ediyor.

Savaşın ilk gününden beri Ukrayna'nın NATO üyeliğine karşı olduğunu vurgulayan Rusya'dan konu ile ilgili yeni bir açıklama geldi.

Kremlin'den yapılan açıklamada 'Ukrayna'nın NATO'ya katılma arzusu, ülkemiz için bir tehdit olmaya devam ediyor' denildi.

Açıklamada söz konusu arzunun Rusya'nın 'özel askeri operasyonunu' gerekliliğini öne çıkardığının altı çizildi.