  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Rusya'dan Ukrayna ve NATO açıklaması

Rusya'dan Ukrayna ve NATO açıklaması

Rusya'dan Ukrayna ve NATO açıklaması

Kremlin'den yapılan açıklamada, ''Ukrayna'nın NATO'ya katılma arzusu, ülkemiz için bir tehdit olmaya devam ediyor'' denildi.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile 24 Şubat sabah 06.00'da başlayan savaş son sürat devam ediyor.

Savaşın ilk gününden beri Ukrayna'nın NATO üyeliğine karşı olduğunu vurgulayan Rusya'dan konu ile ilgili yeni bir açıklama geldi.

Kremlin'den yapılan açıklamada 'Ukrayna'nın NATO'ya katılma arzusu, ülkemiz için bir tehdit olmaya devam ediyor' denildi.

Açıklamada söz konusu arzunun Rusya'nın 'özel askeri operasyonunu' gerekliliğini öne çıkardığının altı çizildi.

Etiketler rusya kremlin nato
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kraliçe Elizabeth'in cenazesine 3 ülke davet edilmedi
Tüm ezberler bozuldu! Ferrari ilk SUV'u Purosangue'yi tanıttı
Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan, AK Partili Şen'in skandal çıkışına çok sert yanıt: ''Küstah, edepsiz!''
60'ına merdiven dayayan Hülya Avşar havuz başı pozu ile yıllara meydan okudu
Bakan Nebati duyurdı: Dev inceleme başlıyor, komite kurulacak!
En zeki ülkeler sıralamasında Türkiye'nin yeri ve Türkiye'nin en zeki illeri
Dolar 2022'nin zirvesinde, Euro ve altın çakıldı
Terk edilen petrol kuyusu yeniden açılıyor
İzmir Valiliği'nden İzmir Barosu'na engel; yasaklandı!
Sedat Peker'in evine silahlı saldırı!