Rusya'dan yabancı sermayeli şirketler için kamulaştırma hamlesi

Rusya, sermayesinin yüzde 25'inden fazlası dostane olmayan yabancı ülkelere ait firmaların kamulaştırılmasına karar verdi. Söz konusu yasa ile bu şirketlere kayyum atanabilecek.

Rusya'nın iktidar partisi Birleşik Rusya, bir hükümet komisyonunun yabancı firmaların mülklerini kamulaştırmaya yönelik ilk adımı onayladığını açıkladı. Birleşik Rusya Partisi, Telegram mesajlaşma uygulamasından yaptığı açıklamada, yasanın "dostane olmayan ülkelere" ait ve sermayesinin yüzde 25'inden fazlasının yabancıların oluşturduğu şirketlere yönelik uygulanacağını duyurdu.