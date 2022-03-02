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Rusya'dan Zelenskiy'nin güvenliğiyle ilgili açıklama

Rusya'dan Zelenskiy'nin güvenliğiyle ilgili açıklama

Rusya Ukrayna savaşı devam ederken Rusya'dam Zelenksiy'in 'güvenliğiyle' ilgili bir açıklama geldi.

Rusya askeri harekatının 7. gününde Rusya'dan dikkat çeken bir açıklama yapıldı. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Moskova'nın Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy'nin güvenlik garantisi alma istemini görüşmeye hazır olduğunu belirtti. İki ülke arasında bugün müzakerelerin ikinci ayağının yapılması beklenirken gerginlik hiç azalmadı.

RUSYA'NIN ŞARTLARI

Lavrov yaptığı açıklamada, "Bazı silahlar Ukrayna'da hiçbir zaman konuşlandırılmamalı. Moskova, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy'nin güvenlik garantisi taleplerini görüşmeye hazır. Bu pozitif bir adım. Moskova'nın hedefi Ukrayna'nın silahsızlandırılması ama Ukraynalılar kendi liderlerini kendileri seçmeli. Rusya, Kırım konusunu tartışmayacak. Bu konu tartışmaya kapalı" ifadelerini kullandı.

DÜN ZELENSKİY'İ ÖLDÜRMEK İSTEYENLER YOK EDİLMİŞTİ

Dün Ukrayna'dan yapılan açıklamada, Çeçenistan Cumhurbaşkanı Ramzan Kadirov’un, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’i öldürmek için gönderdiği V taburunun yok edildiği duyurulmuştu. Konuya ilişkin açıklama Ukrayna Milli Güvenlik Konseyi Sekreteri Aleksey Danilov, "Bunların özel 2 grubu vardı. Bir grup Gostomel’de diğeri ise şu an yok edildi. Kimseye ne Devlet Başkanı’mızı veririz ne de toprağımızı" ifadelerini kullanmıştı.

Etiketler rusya güvenlik zelenski
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