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Rusya’nın Belgorod şehrinde patlama

Rusya’nın Belgorod şehrinde patlama
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Belgorod Valisi Gladkov, Belgorod şehrinde insansız hava aracının yolun üzerine düşmesi sonucu meydana gelen patlamada iki kişinin yaralandığını belirtti.

Rusya’nın Belgorod Bölgesi’nin Valisi Vyaçeslav Gladkov, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, “Ön belirlemelere göre, insansız hava aracı yolun üzerine düştü. İki yaralı var” diye yazdı.
Yaralılardan birinin hastaneye kaldırıldığını, diğerine olay yerinde tıbbi yardımın sağlandığını belirten Gladkov, bir aracın zarar gördüğünü bildirdi.

Olay yerinde acil müdahale ve soruşturma ekipleri çalışıyor.
Belgorod Belediye Başkanı Valentin Demidov, insansız hava aracının havada patladığını, parçalarının yere düştüğünü belirtti. Olay yerinde patlayıcı tespit edilmediğini dile getiren Demidov, yetkililerin çevredeki evleri incelediğini, çalışmalar bittikten sonra yolun tekrar trafiğe açılacağını anlattı.

Etiketler rusya patlama Belgorod
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