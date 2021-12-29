Rusya'nın gizli silahı ortaya çıktı!

Rusya'nın sır gibi sakladığı ''yıldız savaşları'' füzesini devreye soktu. ''Rakipsiz'' olarak nitelendirilen füzenin test aşamaları da paylaşıldı.

TASS Haber ajansına konuşan savunma kaynaklarına göre, S-550 Füze savunma sistemi 'savaş görevine' resmen başladı.

NÜKLEER SAVAŞ BAŞLIKLARI, UYDULAR VE HİPERSONİK SİLAHLARI HEDEF ALACAK

Hakkında pek az şey bilinen yeni füze, düşük yörüngeli uydular, nükleer savaş başlıkları ve hipersonik silahlar gibi yüzlerce mil ötedeki hedefleri ortadan kaldırmak için tasarlandı.

TEKNOLOJİSİ BATI VE ÇİN'İN ÖTESİNDE! 'KESİNLİKLE RAKİPSİZ'

Füzenin test aşamaları Rus güvenlik kaynaklarınca paylaşıldı ve 'İlk S-550 tugayı muharebe görevine girdi.' açıklaması yapıldı.

Teknolojilerini Batı ve Çin yeteneklerinden üstün olarak nitelendiren kaynaklar, yeni füzelerini 'kesinlikle rakipsiz' olarak tanımlıyor.

PUTİN ÖZELLİKLE TAKİP EDİLMESİNİ İSTEDİ

Rusya Savunma Bakanı Sergei Shoigu geçen ay yaptığı açıklamada, S-550'nin Putin'in hızlı takip edilmesini talep ettiği yeni silah sistemleri arasında yer aldığını söyledi.

S-550, S-350 Vityaz, S-400 Triumf ve S-500 Prometheus'u içeren hava savunma modernizasyonunun bir parçası olarak görülüyor. Yetkililer yeni teknolojileri ile Rus gökyüzünü olası saldırılara karşı tamamen kapatacakları bildirdi.

RUSYA'DAN GÖZDAĞI MI?

ABD ve Rusya arasında Ukrayna konusunda devam eden gerilim, ve Moskova'nın taleplerinin ABD tarafından reddedilmesi sonrası sır gibi saklanan silah sisteminin ortaya çıkıp test edilmesi, Rusya'nın Batı'ya verdiği bir gözdağı olarak nitelendirildi.

PUTİN'DEN PEŞ PEŞE HAMLELER

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Doğu Avrupa'da daha agresif bir tavır alıp, NATO'ya yeni güvenlik garantileri imzalaması için baskı yaparken bir yandan da Çin ile ittifakını güçlendirip silahlı kuvvetlerini hızla artırıyor.

Pentagon haftalar içinde bir işgalin gerçekleşebileceğine dair uyarılarını yenilerken, Rusya'nın şu anda Ukrayna sınırında 100.000 kadar askeri bulunuyor.