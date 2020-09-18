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  3. 18 Eylül 2020 14:05

Rusya'nın koronavirüs aşısı eczanalere geliyor!

Rusya’da son 24 saatte 5905 yeni koronavirüs vakası tespit edilirken, şimdiye dek hastanelerde kullanılan iki Kovid-19 ilacının eczanelerde satışına başlandı. Söz konusu ilaçlar, hastalığı hafif ya da orta düzeyde semptomlarla geçirenler için.

Rusya'nın koronavirüs aşısı eczanalere geliyor!
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Rus ilaç şirketi R-Farm’ın basın servisinden RBK gazetesine yapılan açıklamada, şirketin ürettiği Koronavir isimli ilacın ülkedeki eczanelerde satışa sunulan ilk Kovid-19 ilacı olacağı belirtildi.

Rusya Sağlık Bakanlığı yetkilileri de RBK gazetesine açıklamalarında, ayakta tedavi gören, yani hafif ya da orta düzeyde semptomları olan hastalar için ülkede üretilmiş olan iki preparatın kullanımına izin verdiklerini söyledi.

R-Farm temsilcileri, ilaçlarının, Kovid-19 nedeniyle hastanın vücudunda komplikasyon gelişmesi riskini minimuma indirdiğini belirtiyor.

Şirket temsilcilerinin açıklamalarına göre yeni tip koronavirüsle enfekte olmuş kişiler üstünde yapılan araştırmalar, Koronavir ilacını kullanan hastaların yarısından fazlasının yedi gün içerisinde klinik iyileşme kaydettiğini göstermiş.

Bunun yanında Rusya’daki eczanelerde satışına başlanacak ikinci Rus Kovid-19 ilacı ise Areplivir. Rus Promomed şirketinin ürettiği söz konusu ilacın eczanelerdeki satışına gelecek hafta başlanması bekleniyor.

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