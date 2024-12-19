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Rusya'nın Ortadoğu'daki yeni adresi belli oldu

Rusya'nın Ortadoğu'daki yeni adresi belli oldu
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Amerikan basını, Rusya'nın Ortadoğu'daki varlığını Libya üzerinden sürdürmeye hazırlandığını ileri sürdü.

Amerikan gazetesi The Wall Street Journal'a göre, Rusya Ortadoğu'daki varlığını Libya üzerinden sürdürecek.

Amerikalı ve Libyalı askeri kaynaklara göre, Ruslar hava savunma sistemlerini ve diğer etkin silahlarını Suriye'den Libya'nın doğusunda Halife Hafter kontrolündeki üslere taşımaya başladı.

Rus kargo uçaklarında F-400 ve S-300'lere ait radar sistemleri de yer aldı.

SURİYE'DEKİ ÜSLERİN ÖNEMİ

Suriye'de Rusya'ya ait askeri kuvvet ve savaş uçağı sayısı da önemli ölçüde azaltıldı.

Suriye'deki üsler Rusya'nın Ortadoğu'daki varlığı için önemli bir konumda. Paralı asker ve silah akışı bu üslerden sağlanıyordu.

Tartus'taki donanma üssü de Akdeniz'deki Rus donanması için tek ikmal ve onarım noktası. 

The Wall Street Journal'ın haberine göre, Moskova yönetimi Ortadoğu ve Afrika'daki varlığını sürdürmek için Libya'daki üsleri kullanmayı hedefliyor. 

LİBYA'DAKİ RUS ASKERİ VARLIĞI

Rusya'nın Libya'nın doğusunda hali hazırda bir varlığı var.

Daha önce Rus kontrolündeki paralı asker grubu Wagner de Hafter'e ait birçok askeri tesisi Afrika'ya geçiş merkezi olarak kullanmışlardı.

LİBYA'DAKİ TESİSLER GELİŞTİRİLECEK

Amerikalı yetkililere göre, Rusya Libya'nın Tobruk kentindeki tesisleri Rus savaş gemilerini barındırabilecek şekilde geliştirip geliştirmemeyi değerlendiriyor.

Hafter, Libya'daki iç savaşta konumunu güçlendirmek için uzun süre Moskova'dan hava savunma sistemi talep etti.

Şimdi ise Libya'nın doğusundaki Rus varlığının Hafter için koruma sağlayacağına yönelik yorumlar yapılıyor.

RUSYA'NIN KAYBINI TELAFİ EDECEK Mİ?

Ancak askeri analistlere göre, Libya'daki hava ve deniz üsleri Rusya'nın Suriye'de kaybedeceklerini tam olarak telafi etmeyebilir.

Etiketler Rusya ortadoğu Amerika
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