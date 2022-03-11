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Rusya’nın Uluslararası Ödemeler Bankası’na erişimi kesildi

Rusya’nın Uluslararası Ödemeler Bankası’na erişimi kesildi

Rusya’nın Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS) hizmetlerine erişimi askıya alındı.

İsviçre merkezli uluslararası finans kuruluşu BIS, 1930 yılında Basel şehrinde kuruldu. Üyeleri arasında ABD Merkez Bankası (Fed), Avrupa Merkez Bankası (ECB), ve Türkiye Merkez Bankası’nın da (MB) yer aldığı 60’tan fazla üyesi var.

 Kurum, merkez bankaları için bir banka görevi görüyor. Kurumun ayrıca üye ülkelerin merkez bankalarının rezerv politikalarının koordinasyonu ve para transferlerinde aracı olmak gibi görevleri bulunuyor.

AA’nın aktardığına göre BIS sözcüsü, kurumun Rusya Merkez Bankası’na yaptırımları atlatmak için kullanılamayacağını söyledi.

Sözcü ayrıca karar doğrultusunda Rusya Merkez Bankası’nın BIS hizmetlerine erişemeyeceğini, kurumun toplantılarına ve diğer faaliyetlerine katılamayacağını bildirdi.

Rusya, 24 Şubat’ta Ukrayna topraklarını işgale başlamıştı. İşgal sonrası Batılı ülkeler tarafından Rusya’ya karşı ağır ekonomik yaptırımlar devreye alınmıştı.

Etiketler rusya ukrayna uluslararası ödemeler bankası
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