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  3. 07 Kasım 2020 16:18

Rusya'ya göktaşı düştü! O anlar kamerada

Rusya'nın Kuban bölgesine göktaşı düştü. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler yoğun ilgi gördü.

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Rusya’nın Kuban bölgesinde göktaşı düştü. O anlar, bir öğrenci tarafından anbean kaydedildi. Sosyal medyada yoğun ilgi çeken görüntülerde gökyüzünde bir cismin aşağıya doğru düştüğü ve düşüş sırasında parlak bir ışık yaydığı görüldü. Göktaşı birkaç saniye sonra gözden kayboldu.


 

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