Rusya'ya göktaşı düştü! O anlar kamerada

Rusya’nın Kuban bölgesinde göktaşı düştü. O anlar, bir öğrenci tarafından anbean kaydedildi. Sosyal medyada yoğun ilgi çeken görüntülerde gökyüzünde bir cismin aşağıya doğru düştüğü ve düşüş sırasında parlak bir ışık yaydığı görüldü. Göktaşı birkaç saniye sonra gözden kayboldu.



