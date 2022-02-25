Rusya'ya SWIFT yaptırımı neden henüz uygulanmadı_

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından ABD ve Avrupa ülkerinden art arda yaptırım kararları geldi. Ancak uygulanacak yaptırımların içinde uluslararası ödeme sistemi SWIFT'ten çıkarılma hamlesi yer almadı.

Ukrayna'nın talep ettiği Swift yaptırımı uygulamasına, Almanya ve İtalya'nın başını çektiği bir grup ülkenin karşı çıktığı öne sürlüyor.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre , SWIFT yaptırımı konusunda AB ülkeleri arasında görüş ayrılığı yaşanması bunda etkili oldu. Bu yaptırım türüne Almanya, İtalya ve Macaristan'ın aralarında yer aldığı bir grup ülkenin karşı çıktığı belirtiliyor.

"KENDİLERİNİ REZİL ETTİLER"

Eski Avrupa Konseyi Başkanı ve Avrupa Halk Partisi Başkanı Donald Tusk, bu ülkelere sert şekilde tepki gösterdi.

Tusk, Twitter'da "Bu savaşta her şey gerçek: Putin'in çılgınlığı ve zalimliği, Ukraynalı kurbanlar, Kiev'e düşen bombalar. Yalnızca yaptırımlarınız yapmacık. Sert kararları bloke eden AB hükümetleri (Almanya, Macaristan, İtalya) kendilerini rezil ettiler" paylaşımında bulundu.

İtalya'da yapılan analiz ve yorumlarda, Roma yönetiminin SWIFT yaptırımına karşı çıkmasının nedenleri irdelendi. Bu nedenler arasında İtalya'nın Rus doğal gazına bağımlılığı da yer alıyor.

İTALYA'YA DOĞAL GAZIN YÜZDE 45'İ RUSYA'DAN

İtalya Ekolojik Dönüşüm Bakanı Roberto Cingolani hafta başında yaptığı açıklamada ülkenin doğal gaz ihtiyacının yüzde 45'inin Rusya tarafından karşılandığını söylemişti.

Rusya'nın SWIFT sisteminden atılması halinde gaz ödemelerinin de yapılamayacağına, halihazırda süren enerji krizinin daha da tırmanacağına dikkat çekiliyor.

Rusya ile güçlü ticari ilişkiler ve İtalyan bankalarının Rusya'daki kredileri de Roma'nın elini bağlayan faktörler arasında sayılıyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen ay Ukrayna krizi tırmanıştayken İtalya'nın önde gelen şirketleriyle bir video-konferans görüşmesi yapmış ve "İtalya'yı Rusya'nın önde gelen ekonomik partnerlerinden biri olarak görüyoruz" demişti.

Putin bu görüşmede, İtalyan şirketlerinin Rusya'daki yatırımlarının değerini 5 milyar dolar, İtalya'daki Rus yatırımlarını da 3 milyar dolar olarak açıklamıştı. İki ülke arasındaki ticaret hacminin 2021'de 30 milyar dolara ulaştığı hesaplanıyor.

Olası bir SWIFT yaptırımının Rusya'nın yanı sıra Avrupa ülkelerinin ekonomisine de zarar vereceği endişesi söz konusu. SWIFT seçeneğine karşı çıkan Almanya ve İtalya'nın bu riske daha açık olduğuna dikkat çekiliyor.

Öte yandan Almanya ve İtalya'nın, SWIFT yaptırımı gibi daha ağır seçenekleri, durum daha kritik hale gelirse kullanılmak üzere elde tutmaktan yana olduğu da belirtiliyor.

"DAHA SERT TEDBİRLERE HAZIRIZ"

İtalya Başbakanı Mario Draghi bugün parlamentoya Rusya-Ukrayna konusunda bilgi verirken, "Bu yaptırımların yetersiz kaldığı görülürse daha da sert tedbirlere hazırız" dedi.

Rusya'nın SWIFT sisteminden çıkarılması, ABD'nin yaptırım kararları arasında da yer almadı.

ABD Başkanı Joe Biden'a dünkü basın toplantısında bunun nedeni soruldu.

Biden, Rus bankalarına karşı aldıkları yaptırım kararlarının SWIFT yaptırımına eşdeğer etki yaratacağını savunduktan sonra öyle devam etti:

"İkinci olarak, bu seçenek her zaman mevcut. Ancak şu anda Avrupa'nın geri kalanı bu pozisyonu almak istemiyor."

"SWİFT SON SEÇENEK"

"Nükleer seçenek" olarak anılan SWIFT gibi ağır yaptırımların halen masada olduğu yönünde bir açıklama da Fransa'dan geldi.

Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Marie bugün Reuters ajansına yaptığı açıklamada, "SWIFT en son çare, ama bu da hala masada olan seçeneklerden" dedi.

Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner de "tüm seçeneklerin masada olduğunu" söyledi.

Litvanya Başbakanı Ingrida Simonyte de SWIFT yaptırımı konusundaki tartışmaların sona ermediğini belirterek "Kimlerin karşı çıktığını biliyoruz ve onlarla müzakereye devam ediyoruz" dedi.

200'den fazla ülkede binlerce finans kurumu tarafından kullanılan SWIFT sisteminden dışlanma yaptırımı daha önce İran'a uygulanmıştı.

BBC TÜRKÇE