Rusya'yı eleştiren gazeteci akıl hastanesine kapatıldı

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarını eleştiren Rus gazeteci Maria Ponomarenko'nun akıl hastanesine gönderildiği öğrenildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaş hakkında 'Akıllı insanlar barıştan yanadır' paylaşımını yaptıktan sonra hükümetin hedefine aldığı Rus Gazeteci Maria Ponomarenko'nun akıl hastanesine gönderildiği açıklandı.

44 yaşındaki iki çocuk annesi Maria Ponomarenko, yetkililerin savaşa karşı çıkması nedeniyle kendisini susturmaya çalıştığını iddia ediyor. Rus yetkililer ise gazeteciyi 'Ukrayna özel askeri operasyonu' hakkında 'sahte' haberler yaymakla suçluyor.

MARİUPOL SALDIRISINI ELEŞTİRDİ

Ponomarenko Ukrayna'nın Mariupol kentindeki tiyatroya yapılan ve yüzlerce sivilin ölümüne neden olan saldırı sonrası bir Telegram gönderisinde, "Binlerce masum insanın ölümünü bilerek sessiz kalmak mümkün değil. Akıllı insanlar barıştan yanadır" diyerek Rus hükümetini eleştirdi.

Ponomarenko bu açıklamasından sonra 'Rus silahlı kuvvetlerinin itibarını zedeleme' suçlamasıyla gözaltına alındı ve hakim karşısına çıkarıldı.



AVUKATI DOĞRULADI: SİBİRYA'DA BİR AKIL HASTANESİNE GÖNDERİLDİ

İngiliz Dailymail gazetesi bugün gazetecinin Sibirya'da yer alan 'acımasız bir psikiyatri hastanesine' yatırıldığını yazarken Ponomarenko avukatı Sergei Podolsky iddiaları doğruladı ve Ponomarenko'nun durumunun 28 gün boyunca Altay Klinik Psikoloji Hastanesi'nde değerlendirileceğini söyledi.

Rus gazeteci buradaki değerlendirmenin ardından on yıl hapis cezası ile karşı karşıya kalabilir ya da hastanede ne kadar süreceği belli olmayan bir zaman diliminde kilitli kalabilir.

16 YAŞINDAKİ KIZININ SÖZLERİ DELİL KABUL EDİLDİ

Rus gazetecinin akrabalarının hastaneyi ziyaret etmesine ya da kendisine mektup göndermesine izin verilmiyor. Ponomarenko şu an sadece avukatları ile görüşebiliyor.

Avukat Sergei Podolsky, müfettişlerin Maria'nın reşit olmayan kızlarını da sorguya aldığını ve içlerinden birisinin ifadesinin annesi hakkında delil kabul edildiğini belirtti.

SOVYET DÖNEMİNDEN KALMA CEZALANDIRMA YÖNTEMİ

Şimdiye kadar ruh sağlığı ile ilgili herhangi bir sorun yaşamadığı belirtilen Rus gazetecinin neden akıl hastanesine gönderildiği bilinmiyor ancak gözlemciler, Ponomarenko'nun psikiyatrik tedaviye gönderilmesinin Sovyet döneminde muhaliflere uygulanan cezalandırıcı psikiyatri uygulamasına benzediğini söylüyor.