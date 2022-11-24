Sadece 9 dakikada 31 milyon TL'lik altın çaldılar
Almanya'da yaşanan bir müze soygununda hırsızlar yalnıza 9 dakikada yaklaşık 31 milyon TL değerindeki altın parayı çaldı.
Hırsızlar, Almanya'daki bir müzeden yaklaşık 1,6 milyon euro değerinde Kelt altını çaldılar.
Polis, gece yarısı Manching, Bavyera'daki müzeden yüzlerce madeni paranın 9 dakikalık bir soygunla çalındığını söyledi.
Hırsızların müzenin alarm sistemini sabote etmiş olabileceği tahmin ediliyor.
Polis, hırsızlığın önceki soygunlarla bağlantılı olup olmadığını araştırıyor. Yetkililer soygunun arkasında organize suç olduğundan şüpheleniyor.
2017 yılında, Berlin'deki bir müzeden 100 kilo ağırlığında altın para çalındı.
İki yıl sonra, hırsızlar Dresden'deki Green Vault müzesinde CCTV'ye yakalanan bir elmas soygununda, 21 parça mücevher ve diğer değerli eşyaları çaldı.
KELTLER... Keltler Tarih öncesi ve İlk Çağ döneminde Avrupa'da yaşayan ve günümüzde altı ulustan oluşan bir halktır. Dört bin yıl kadar önce Keltler, anavatanları olan Orta Avrupa'dan göç ederek özellikle Büyük Britanya Adaları'na, İspanya'ya ve Galya'ya yerleştiler.
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