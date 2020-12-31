Sağlık merkezinde skandal: 500 doz aşıyı imha ettiler!

ABD'deki bir sağlık merkezinde çalışan bir adamın kasten 500 dozluk aşıyı imha ettiği ortaya çıktı. Yetkililer, "Moderna'nın aşılarını kıran kişi hakkında yasal süreç başlattık" derken aşılamada gecikme yaşanacağını duyurdu.

Koronavirüs salgınına karşı büyük bir hızla geliştirilen Covid-19 aşısı birçok ülkede kullanılmaya başlandı… Aşı sürecinin devam ettiği ABD’de ise adeta bir sağlık skandalı yaşanıyor.

Wisconsin’deki Aurora Tıp Merkezi, bir açıklama yaparak aşılama sürecinin sekteye uğradığını duyurdu. Fox6 isimli TV kanalına yapılan açıklamada hastanede görevli bir kişinin Moderna’nın aşılarını taşıyan rafları kasten çıkararak imha ettiği belirtildi.

FBI DEVREDE

Şirket olayın Cumartesi günü yaşandığını ve bu kişinin işten çıkarıldığını açıklayarak, “Bu şahsın yaptıkları yüzünden 500’den fazla insanın aşılanması gecikecektir. Bu yapılan bizim değerlerimizle örtüşmüyor ve artık bu kişi bizimle çalışmıyor” ifadesini kullandı.

Yerel güvenlik güçleri olayla ilgili inceleme başlatırken, bu şahsın neden böyle bir şey yaptığına dair açıklama yapılmadı. Fox6 televizyon kanalı FBI ve FDA (ABD Ulusal Gıda ve İlaç Dairesi) yetkililerinin de devrede olduğunu duyurdu.