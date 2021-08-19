Sahada panik anları: Hakem taraftara silah çekti

Orta Amerika ülkelerinden Honduras’ta oynanan futbol maçının ardından maçı yöneten hakem taraftarlara silah çekti.

Honduras’ın La Jigua eyaletinin Copan kentinde oynanan amatör küme maçında kaos yaşandı. Verdiği kararlardan dolayı biten maçın sonunda linç edileceğini düşünen maçın hakemi kendisini korkumak için silah çekti.

Hakemin silahı şortunda taşıdığı tahmin edilirken, hakemin silahlı görüntüleri sosyal medyanın gündemine oturdu. Olayda her hangi bir saldırı ya da yaralanma yaşanmadığı bildirildi.