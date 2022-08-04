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Sahilleri zehirli engerek yılanları bastı

Sahilleri zehirli engerek yılanları bastı

İngiltere'de zehirli engerek yılanları sahillere kadar indi. Yetkililer, turistleri ve ziyaretçileri yılanlara yaklaşmamaları konusunda uyardı.

Yerli halk ve turistler, zehirli engerek yılanının görüldüğüne dair raporların artmasının ardından Güney Galler kıyılarının bazı kısımlarındaki plajlarda dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

"YILANLARI RAHATSIZ ETMEYİN"
İngiltere'de bulunan Bridgend Belediyesi, Porthcawl sahillerinde özellikle Rest Bay bölgesinde yılan görüntülerinde ani bir artış oldu. Bridgend Konseyi topluluklar kabinesinden meclis üyesi John Spanswick, "Dışarıdayken bir yılanla karşılaşan herkes için en iyi tavsiye, onları yalnız bırakın ve rahatsız etmeyin" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, zehirli ve ölümcül olan yılan için İngiliz sahilinde tatil yapan kişiler uyarıldı.

Etiketler ingiltere sahil zehirli engerek yılanı
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