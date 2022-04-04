  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Sahte aşı kartı satmak için 90 kez korona aşısı oldu

Sahte aşı kartı satmak için 90 kez korona aşısı oldu

Sahte aşı kartı satmak için 90 kez korona aşısı oldu

Almanya'da 60 yaşındaki bir kişinin sahte aşı kartı satmak için 90 kez koronavirüs aşısı olduğu öne sürüldü.

Almanya’nın doğusunda yer alan Magdeburg kentinde bir kişinin aşı kartı satabilmek amacıyla 90 kez corona virüs aşısı olduğu iddia edildi.

60 yaşındaki bir adamın, aşı olmak istemeyen kişilere farklı seri numaralarına sahip aşı kartı satabilmek amacıyla aşıları yaptırdığı öne sürüldü.

DPA'nın haberine göre Alman gizlilik kuralları uyarınca adı açıklanmayan adamın, Saksonya eyaletindeki aşı merkezlerinde aşıları olduğu belirtildi.

Gözaltına alınmayan adamın aşı kartlarının izinsiz verilmesi ve belge sahteciliği nedeniyle soruşturma altında olduğu aktarıldı.

Eilenburg'daki bir aşı merkezine üst üste iki gün corona virüs aşısı olmaya geldiği sırada yakalanan adam ile ilgili cezai işlem başlatılırken, farklı şirketlere ait 90 aşı olan adamın sağlık durumuna dair bilgi paylaşılmadı.

Etiketler aşı korona koronavirüs
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
TÜİK Mart 2022 üretici ve tüketici enflasyon rakamlarını açıkladı
Dünyanın en uzun boylu kadını Rümeysa, rekora doymuyor
Survivor ekibini yasa boğan ölüm! Acun Ilıcalı acılı aileyi yalnız bırakmadı
Ünlü ekonomistten dolar kuru için olay olacak yıl sonu tahmini
Fethiye'de denizin ortasında dehşet! Poşeti açan balıkçının kolu koptu
Canlı yayında skandal ''iftarlık'' önerisi: ''Özlemişse hanımıyla açabilir''
İstanbul'da vahşet! Genç kadını sürükleye sürükleye götürüp katletti
Türk Lirası eridi böyle oldu... Edirne'ye alışverişe gelen turist sayısı rekor kırdı
Bu Japon genç ''hiçbir şey yapmadan para kazanmanın yöntemini'' buldu
Enflasyon açıklandı, Nisan 2022 kira zam oranı belli oldu