Sahte hemşireye suçüstü... Binlerce hastaya müdahale etmiş

Güncelleme:

ABD’de 2024 yılının Haziran ile 2025 Ocak ayına kadar 4 bin 486 hastaya tıbbi hizmet veren "sahte hemşire" gözaltına alındı.

ABD’de 2024 yılının Haziran'dan 2025 Ocak ayına kadar 4 bin 486 hastaya tıbbi hizmet veren "sahte hemşire" hastaları zehirlediği şüphesiyle yakalandı.

Adı Autumn Bardisa olarak açıklanan hemşirenin sözleşmesi hastane yönetimi tarafından hemşirenin niteliklerine ilişkin şüphelerin ardından sonlandırılırken polis olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Yapılan inceleme sonucu olayın bugüne kadar soruşturulan "en rahatsız edici" tıbbi dolandırıcılık vakalarından biri olduğu kaydedildi. 29 yaşındaki Bardisa’nın 2023 Temmuz ayında işe sahte belgelerle başvurduğu ve aynı hastanenin farklı bir şubesinde göreve başlayan ve aynı adlı başka bir hemşirenin sicil numarasını verdiğini kaydedildi. Ocak ayında Bardisa'ya terfi teklif edildiği ancak bir meslektaşının, sahte hemşirenin hemşire yardımcısı lisansının süresinin dolduğunu fark ederek yetkililere ihbar ettiği aktarıldı.

Yaşananlar üzerine sözleşmesinin feshedildiği ve 7 aylık bir ceza soruşturması başlatıldığı aktarıldı. Bardisa hakkında lisanssız hasta bakmaktan 7 suç ve sahte kimlik kullanmaktan tutuklama kararı çıkarıldı.

Bardisa’nın 5 Ağustos’ta gözaltına alındığı aktarıldı.

İHA

