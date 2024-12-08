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Şam'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Şam'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi
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Suriye'de Esad rejiminin çökmesinin ardından Suriye'nin başkenti Şam'da yarın sabah 05:00'e kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Suriye'nin başkenti Şam'ın silahlı gruplar tarafından ele geçirilmesinin ardından yeni bir gelişme yaşandı.

Şam'da yerel saatle bugün 16:00'dan yarın sabah 05:00'e kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Etiketler Suriye şam sokağa çıkma yasağı yasak
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