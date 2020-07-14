Şantiyede koronavirüs ayaklanması! Ortalık savaş alanına döndü

Rusya’nın Çin sınırındaki Amur Bölgesi’nde Türk şirketinin şantiyesinde çalışan çoğunluğunu yabancı uyrukluların oluşturduğu işçiler ayaklandı.

Sözcü'de yer alan habere göre şirketin Amur’daki şantiyesinde çoğunluğu Hintli işçilerle birlikte Türkler ve Rus vatandaşları yer alıyor. Çin sınırına yakın olan şantiyede korona virüsü vakalarının sıklıkla görüldüğü ve virüsten kaynaklı ölümlerin yaşandığı ileri sürüldü. Buna karşı önlem alınamadığını düşünen işçiler, maaşlarını da uzun süredir alamadıklarını iddia ederek tesislere zarar verdi.

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

İşçilerin şantiyeye zarar verdiği görüldü. Yemekhanenin camlarının kırıldığı, varillerin fırlatıldığı, şantiye içerisindeki malzemelerin tahrip edildiği görüntülere yansıdı. Şantiye dışında araçların devrildiği görüldü.