Sapık milyarder Epstein dosyasından ''ölümsüzlük iksiri'' projesi çıktı

ABD'de çocuklara yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturma suçundan tutuklu bulunduğu cezaevinde ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'ın genetik estetikler yaptırarak DNA'sı üzerinden gençleşme ve yaşam süresini uzatma olasıklarını araştırdığı ortaya çıktı.

ABD'de çocuklara yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturma suçundan tutuklu bulunduğu cezaevinde ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein hakkındaki belgeler dünya gündemine bomba gibi düştü. Yeni yayınlanan e-postalar, Epstein'ın rejeneratif tıp alanında kullanılmak üzere genetik testler için ödeme yaptığını ortaya çıkardı. Belgelere göre, vücudun yıpranan dokularını ve organlarını onarmayı hedefleyen çalışmalar yoluyla yaşam süresini uzatma ihtimalini araştırmaktı.

NTV'nin CNN'den aktardığı habere göre Epstein, 2008 yılında fuhuş suçlamalarından hüküm giymesinden birkaç yıl sonra, ABD’nin önde gelen hastanelerinden birinde görev yapan bir doktordan yeni genetik testler satın aldı.

HARVARD BAĞLANTILI DOKTOR VE GENOM PROJESİ

Bu çalışmaları yürüten isim, dönemin Massachusetts General Hospital’daki kıdemli doktorlarından Joseph Thakuria idi. Thakuria aynı zamanda Harvard Tıp Fakültesi’yle bağlantılı büyük ölçekli genom araştırmalarıyla ilişkiliydi.

Thakuria, CNN’e yaptığı açıklamada Epstein’ın, gönüllülerden toplanan genetik verilerle bilimsel araştırmalar yürütülen Harvard Personal Genome Project’e de dahil edildiğini söyledi.

2 BİN DOLARLIK ÖDEME VE UZUN ÖMÜR ÇALIŞMALARI

Adalet Bakanlığı’nın yayınladığı belgeler arasında, Thakuria’nın Şubat 2014’te Epstein’a gönderdiği ve özel bir genom dizileme projesi için finansman talep ettiği bir teklif de yer alıyor. Belgelerde, Epstein’a özel genetik inceleme seçenekleri sunulduğu görülüyor.

Haziran 2014’te Epstein’a genomunun bir kısmının dizilenmesi için 2 bin dolarlık bir başlangıç yatırımı içeren ayrıntılı bir fatura gönderildi.

Faturada, gen düzenleme yöntemleri kullanılarak yapılması planlanan “kişiselleştirilmiş uzun ömür çalışmaları” da yer aldı. Belgeler, Epstein’ın bu kapsamda tükürük örneği verdiğini gösteriyor.

Ödemenin bin doları genomun “ekzom” adı verilen bölümünün dizilenmesi, bin doları ise bağ dokularda bulunan ve yaşlanmayı tersine çevirmeye yönelik araştırmalarda kullanılan hücrelerin incelenmesi için ayrıldı. Epstein’ın ekibi aynı gün 2 bin dolarlık çeki gönderdi.

FARKLI SEÇENEKLER SUNULDU, YATIRIM İSTENDİ

Thakuria’nın teklifinde, Epstein’ın kök hücrelerinin, o dönemde yeni sayılan CRISPR teknolojisiyle düzenlenerek uzun ömürle ilişkilendirilen mutasyonların kültür ortamında oluşturulması seçeneği de yer aldı.

Faturada ayrıca, yeni kök hücreler oluşturulması için 10 bin dolardan başlayan seçenekler ve Epstein’ın tüm genomunun dizilenmesi için 11 bin 400 dolarlık bir tahmini maliyet bulunuyordu. Önerilen projelerin tamamının toplam maliyeti 193 bin 400 dolar olarak hesaplandı.

Epstein’ın bu ileri aşama çalışmalar için ödeme yaptığına dair bir kayıt bulunamadı.

EPSTEIN'IN GENETİK TAKINTISI

Epstein, 2019 yılında federal seks ticareti suçlamalarıyla yargılanmayı beklerken hayatını kaybetti. Belgeler, Epstein’ın gen düzenleme ve yaşam süresini uzatma fikirlerine uzun süredir ilgi duyduğunu gösteriyor.

Epstein’ın, artık faaliyet göstermeyen vakfı aracılığıyla World Transhumanist Association’a (şimdiki adı Humanity+) bağış yaptığı ve kendi genleriyle yeni bir insan nesli oluşturma fikrini bilim insanlarıyla tartıştığı daha önce de kamuoyuna yansımıştı.

