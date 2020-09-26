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  3. 26 Eylül 2020 14:51

Şarap tankı patladı! Her yer kırmızıya boyandı

İspanya'da bir şaraphanede, tankın patlamasıyla 50 bin litrelik kırmızı şarap yerlere döküldü.  O anlar anbean kamerayla görüntülendi.

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İspanya'nın Villamalea kentinde bulunan bir şaraphanede, bir tankın patlamasıyla 50 bin litrelik kırmızı şarap çevreye yayıldı. O anlar anbean kamerayla görüntülendi.

Bodegas Vitivinos adlı şaraphanede meydana gelen olayda, dev tanktan fışkıran yaklaşık 50 bin litre kırmızı şarap çevreye yayıldı. Çevreye yayılan şarabın bu yılki mahsulden elde edildiği bildirilirken, firmanın büyük maddi kayıp yaşadığı belirtildi. Şirket yetkilileri kazanın sebebi hakkında bir açıklama yapmadı.

 

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