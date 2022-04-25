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Sarhoş kadın sürücü tutuklanmamak için polis cinsel ilişki teklif etti!

Sarhoş kadın sürücü tutuklanmamak için polis cinsel ilişki teklif etti!

Amerika Birleşik Devletleri’nin Teksas eyaletinde alkollü bir şekilde direksiyonun başına geçen kadın tutuklanmamak için polise cinsel ilişki teklif etti.

Teksas’ın Houston bölgesinin hemen kuzeyindeki Spring kasabasında Dulce Ortiz isimli bir kadın alkollü bir şekilde direksiyonun başına geçince trafik levhasına vurdu. Olay yerinde polis ekiplerinin gelmesi üzerine memurların kendisini tutuklamaması için yalvaran Ortiz önce nakit para ardından ise cinsel ilişki teklif etti.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Yerel polis karakoluna götürülürken Ortiz'in tutuklandığı bilgisi polis raporoylarıyla kamuoyuyla paylaşıldı. Söz konusu raporlarda, “Dulce Ortiz tutuklandı ve rüşvetle suçlanarak Harris İlçe Hapishanesine yerleştirildi. Davası 262. Bölge Mahkemesine atandı” ifadelerine yer verildi.

Polis raporunun paylaşılmasından sonra olaya ilgi gösteren sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı polislerin teklifi kabul etmesi gerektiğini savundu. Bir kısmı ise polislerin etik açıdan doğru olanı yaptığını söyleyerek kadının cezalandırılmasını istedi.

Etiketler polis cinsel ilişki sürücü alkol
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