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  3. 30 Aralık 2020 10:54

Sarhoşlar için ayılma merkezleri kuruluyor

Rusya’da, uzun yıllar sarhoşlara uygulanan, Çarlık Rusyası ve Sovyet devrinden kalma bir "sosyal projeye" geri dönülüyor. Devlet Başkanı Vladimir Putin, polislere sarhoş kişileri ayılma merkezlerine götürme yetkisi veren yasayı imzaladı.

Sarhoşlar için ayılma merkezleri kuruluyor
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Yasa, 1 Ocak tarihinden itibaren Rusya’da kamu-özel sektör ortaklığında özel "ayılma merkezleri" kurulmasını öngörüyor. 

Böylece polisler, sarhoş vatandaşları yalnızca hastaneye değil, bu ayılma merkezlerine de götürme yetkisine sahip olacak.

SOKAKLARDA HAYATLARINI KAYBEDİYORLAR

1 Ocak 2010'da Rusya'da 545 ayılma merkezi vardı. Bir yıllık "konuk" sayısı 2,5 milyondan fazlaydı. 2011'de hepsi kapatıldı ve o tarihte "Rus ayılma istasyonlarının yüzyılı aşkın tarihi sona erdi" haberleriyle duyuruldu. 

Türkrus sitesinin aktardığına göre, ancak uygulama şimdi "devlet-özel sektör işbirliği" ile tekrar başlatılıyor. Medyaya göre, kamuya açık yerlerde sarhoş olarak bulunanlara 1500 ruble ceza kesilerek, bu projede "yatak masraflarının" karşılanması planlanıyor.

Rusya’da bu uygulamaya geri dönülmesinin gerekçesi olarak, her yıl 50 binden fazla kişinin alkol kullanımı nedeniyle hayatını kaybetmesi gösteriliyor. Bu kişilerin çoğunu çalışabilir nüfusa dahil vatandaşlar oluşturuyor.

Ülkede yılda 8-10 bin kişi ise sarhoş vaziyette sokaklarda donarak hayatını kaybediyor. 

Alkollü kişilerin işlediği suçların sayısının 2011-2018 araında yüzde 34,9 arttığı belirtiliyor.

Rusya’da polisler daha önce sokakta buldukları aşırı alkollü vatandaşları kendilerine gelene kadar karakoldaki ayılma odalarında tutma yetkisine sahipti. 

Son ayılma merkezinin kapatıldığı 2011’den bu yana sarhoşlar hastanelere gönderiliyordu.

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