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Sarkozy'ye ev hapsi cezası

Sarkozy'ye ev hapsi cezası
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Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin yolsuzlukla yargılandığı ''telekulak'' davasında aldığı 1 yıl ev hapsi, Yargıtay tarafından onandı.

Yargıtay, Sarkozy'nin yolsuzlukla yargılandığı ve Mayıs 2023'te 2 yılı tecilli 3 yıl hapis cezasına çarptırıldığı telekulak davasında yapılan itiraza ilişkin kararını açıkladı. Sarkozy'nin, alt mahkemenin kararına ilişkin itirazını reddeden Yargıtay’ın kararına göre, Sarkozy, 1 yıl hapis cezasını evde elektronik kelepçeyle geçirecek ve 3 yıl seçilme hakkından faydalanamayacak.

 

DHA

Etiketler Nicolas Sarkozy ev hapsi yargıtay ceza
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