Savaş uçakları otoyola indi

Tayvan'da gerçekleştirilen askeri tatbikatta otoyola inen savaş uçakları görenleri şaşkına çevirdi.

Tayvan'ın Pintung kentinde "2021 Han Kuang Askeri Tatbikatı" gerçekleştirildi. Tatbikatı bir çok gazeteci takip etti. Her yıl yapılan ve Çin-Tayvan gerginliğinde göz dağı olarak kullanılan tatbikattan bu sene gelen görüntü ise oldukça dikkat çekiciydi.

Tayvan'a ait savaş uçakları, ilk kez bir otoyolda acil iniş ve kalkış tatbikatı düzenlendi.

Tayvan Merkezi Haber Ajansına (CNA) göre, uçak pistinin hasar görmesi durumunda pilotların ve uçakların dar yola inme yeteneğini test etmek için Pingtung bölgesinde bir otoyolda ilk kez askeri uçaklar acil iniş ve kalkış tatbikatı düzenledi.

Tayvan ordusundan yapılan açıklamada, pilotların Pingtung Hava Üssü'ndeki uçak pistinin düşman kuvvetleri tarafından ciddi şekilde zarar görmesi durumunda 24 metre genişliğindeki yola inme yeteneklerinin test edildiği belirtildi.

Açıklamada ilk defa trafik ışıklarının ve kavşakların bulunduğu bir otoyolda böyle bir tatbikat yapıldığı ifade edildi.

Çin’in egemenlik ihtilafı yaşadığı Tayvan’a yakın sularda ağustos ayında düzenlediği askeri tatbikatlar iki ülke arasındaki gerilimi artırmıştı.

Çin, 17 Ağustos’ta Tayvan’ın güneyinde bir askeri tatbikat düzenlemişti.

28 Ağustos’ta ABD’ye ait savaş ve sahil güvenlik gemisi Tayvan Boğazı’ndan geçmiş ve bu durum Çin tarafından tepki ile karşılanmıştı.

Tayvan 6 Eylül’de, ABD gemilerinin boğazdan geçişini provokatif bir eylem olarak tanımlayan Çin’in, 19 savaş uçağı ile Hava Savunma Tanımlama Sahası'nı (ADIZ) ihlal ettiğini bildirmişti.

AA