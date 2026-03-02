Savaşın en acı yüzü: iran'da bir hastane vuruldu: Onlarca bebek tahliye edildi

Orta Doğu’daki savaşta ABD ile İsrail'in düzenlediği hava saldırılarında, İran'ın başkenti Tahran’ın kuzeyindeki en önemli sağlık merkezlerinden biri olan Gandi Hastanesi hedef alındı.

Orta Doğu’daki gerilim, 1 Mart 2026 itibarıyla sivil yaşamı derinden sarsan bir boyuta ulaştı. ABD ve İsrail savaş uçaklarının Tahran’daki askeri ve stratejik hedeflerin yanı sıra, şehrin merkezinde bulunan Gandi Hastanesi’ni de vurduğu bildirildi. Saldırı anında hastanede yaşanan panik ve tahliye görüntüleri, dünya kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

Yeni Doğan Servisinde Büyük Panik

İran devlet televizyonu ve uluslararası ajansların (Reuters, AFP) geçtiği bilgilere göre; saldırı sonrası hastane binasında büyük çaplı hasar meydana geldi. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, hemşirelerin siren sesleri ve dumanlar arasında yeni doğan ünitelerindeki bebekleri kucaklarına alarak binadan uzaklaştırmaya çalıştığı görüldü. Hastaların bir kısmının sokaklara çıkarıldığı, bir kısmının ise çevredeki diğer sağlık kuruluşlarına nakledildiği öğrenildi.

"Türkiye Sınırına Yakın Bölgelerde Hareketlilik"

Saldırıların sadece hastanelerle sınırlı kalmadığı; İran Devlet Televizyonu (IRIB) yerleşkesi, Rey Polis Merkezi ve kentin kuzeyindeki Nilüfer Meydanı’nın da hedef alındığı belirtiliyor. Özellikle sivil yerleşim yerlerine yakın bölgelerde yaşanan patlamalarda, ilk belirlemelere göre aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda can kaybı olduğu ifade ediliyor.

Bölge "Ateş Çemberi" Altında

Operasyonun ikinci gününde İran; misilleme olarak İsrail’in iç kesimlerine, ABD’nin bölgedeki üslerine ve Körfez ülkelerindeki (Dubai, Doha, Manama) Amerikan tesislerine yönelik İHA ve balistik füze saldırıları başlattığını duyurdu.

İHA