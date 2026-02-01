  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Savaşın eşiğine gelen ABD ve İran'dan peş peşe açıklama

Savaşın eşiğine gelen ABD ve İran'dan peş peşe açıklama

Savaşın eşiğine gelen ABD ve İran'dan peş peşe açıklama
Güncelleme:

ABD Başkanı Donald Trump, ''İran bizimle görüşüyor ve biz de bu konuda bir şey yapılabilir mi bakacağız. Aksi takdirde neler olacağını göreceğiz.'' dedi. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani ise, müzakerelerin şekillenmesi için sürecin ilerlediğini bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin İran’a yönelik planları konusunda Amerikan basınına açıklamalarda bulundu. Trump, planlarının anlatmanın doğru olmayacağını belirterek, "İran’a ilişkin planımızı Körfez’deki müttefiklerle paylaşamayız. Planı onlara anlatmak, bunu size anlatmak kadar kötü olur. Hatta belki daha kötü olabilir. Fakat bakın, burada plan şu; İran bizimle görüşüyor ve biz de bu konuda bir şey yapılabilir mi bakacağız. Aksi takdirde neler olacağını göreceğiz. Oraya doğru ilerleyen büyük bir filo var. Venezuela’dakinden daha büyük bir filo” ifadelerini kullandı.

Körfez’deki müttefiklerden İran’ın her zaman müzakereye hazır olduğu ancak bunun ne gibi bir sonuç doğuracağının net olmadığı yönündeki açıklamaları da değerlendiren Trump, "Bu doğru, müzakere ediyorlar ve neler olacağını göreceğiz. Biliyorsunuz, son defa müzakereye oturduklarında bu işe yaramadı ve nükleer kapasitelerini imha etmek zorunda kaldık. Bunu farklı bir yoldan yapmak durumunda kaldık. Neler olacak göreceğiz” diye konuştu.

İran'dan müzakere sinyali

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Medyada yapay olarak oluşturulan savaş algısının aksine, müzakereler için bir yapı oluşturulması süreci ilerliyor” ifadelerini kullandı.

DHA

Bu Haberleri Kaçırma...

Doç. Dr. Filiz Eryılmaz'dan altın ve gümüşteki sert düşüş sonrası dikkat çeken tahmin!
Doç. Dr. Filiz Eryılmaz'dan altın ve gümüşteki sert düşüş sonrası dikkat çeken tahmin!
İstanbul'da büyük elektrik kesintisi... Saatlerce sürecek, 10 ilçe karanlığa gömülecek!
İstanbul'da büyük elektrik kesintisi... Saatlerce sürecek, 10 ilçe karanlığa gömülecek!
Yine yarasalardan bulaşan ölümcül virüs alarmı: Prof. Özlü Türk vatandaşlarını uyardı!
Yine yarasalardan bulaşan ölümcül virüs alarmı: Prof. Özlü Türk vatandaşlarını uyardı!
Atkıları, bereleri, eldivenleri hazırlayın! Hava buz kesecek, yağışlar geri dönüyor!
Atkıları, bereleri, eldivenleri hazırlayın! Hava buz kesecek, yağışlar geri dönüyor!
Dünyanın en tehlikeli türlerinden biri... Diyarbakırlı vatandaşın onları besleme tarzı dikkat çekti!
Dünyanın en tehlikeli türlerinden biri... Diyarbakırlı vatandaşın onları besleme tarzı dikkat çekti!
Bir ilimizde korkutan manzara sonrası vatandaş ''bedava yakacak'' hücumu başlattı!
Bir ilimizde korkutan manzara sonrası vatandaş ''bedava yakacak'' hücumu başlattı!
Yolcu otobüsü şarampole devrildi; çok sayıda ölü ve yaralı var
Yolcu otobüsü şarampole devrildi; çok sayıda ölü ve yaralı var
Bunlar da bisikletli magandalar... Araç sahiplerine kabusu yaşatıp, mahalleyi birbirine kattılar!
Bunlar da bisikletli magandalar... Araç sahiplerine kabusu yaşatıp, mahalleyi birbirine kattılar!
Etiketler abd İran savaş orta doğu müzakere
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbul'da aynı yerde aynı şekilde ikinci kaza: Mendirekte asılı kaldı! İstanbul'da aynı yerde aynı şekilde ikinci kaza: Mendirekte asılı kaldı! Bursa'da nefes kesen kovalamaca: Pompacı kılığına giren polis önlerini kesti Bursa'da nefes kesen kovalamaca: Pompacı kılığına giren polis önlerini kesti Fenerbahçe'nin 19 yaşındaki yeni golcüsü İstanbul'da Fenerbahçe'nin 19 yaşındaki yeni golcüsü İstanbul'da İstanbul-Tahran uçağı acil durum koduyla Ankara'ya iniş yaptı İstanbul-Tahran uçağı acil durum koduyla Ankara'ya iniş yaptı İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi: 9 saat sürecek! İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi: 9 saat sürecek! Çanakkale Savaşları'nda acı gerçek ortaya çıktı: Siperlerde donarak şehit oldular Çanakkale Savaşları'nda acı gerçek ortaya çıktı: Siperlerde donarak şehit oldular Taşlı, sopalı, kürekli meydan savaşı kamerada: Çok sayıda yaralı var! Taşlı, sopalı, kürekli meydan savaşı kamerada: Çok sayıda yaralı var! İzmir'de kahreden olay: Sahilde çocuk cesedi bulundu İzmir'de kahreden olay: Sahilde çocuk cesedi bulundu İstinat duvarı otomobillerin üzerine çöktü! Çok sayıda araç hurdaya döndü İstinat duvarı otomobillerin üzerine çöktü! Çok sayıda araç hurdaya döndü Çocukların kavgasına anneleri de katıldı; ortalık karıştı! Çocukların kavgasına anneleri de katıldı; ortalık karıştı!
Yolcu otobüsü şarampole devrildi; çok sayıda ölü ve yaralı var Yolcu otobüsü şarampole devrildi; çok sayıda ölü ve yaralı var Ege Bölgesi'nin sebze deposu son yağışlarla nefes aldı Ege Bölgesi'nin sebze deposu son yağışlarla nefes aldı 48 saat sürecek! 81 ilin tamamında sağanak ve kar yağışı bekleniyor 48 saat sürecek! 81 ilin tamamında sağanak ve kar yağışı bekleniyor