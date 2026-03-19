Savaşın faturası kabarıyor: Pentagon İran'a saldırmak için ek bütçe istedi!

ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon), İran'a yönelik saldırıları sürdürebilmek için Beyaz Saray'dan 200 milyar dolardan fazla bütçe talep ettiği iddia edildi.

Washington Post'un üst düzey bir yönetim yetkilisine dayandırdığı haberine göre Pentagon, Beyaz Saray'dan İran'a saldırıları sürdürebilmek amacıyla Beyaz Saray'dan 200 milyar doları aşkın bütçe talebinde bulundu. Beyaz Saray'ın ise Kongre'den talep edeceği tutarın henüz net olmadığı belirtildi. Söz konusu talebin savaşa yönelik kamuoyu desteğinin sınırlı olduğu ve Demokratların sert eleştirilerde bulunması nedeniyle Kongre'de büyük bir siyasi çekişmeye yol açabileceği aktarıldı. Bu rakamın ABD'nin İran'a karşı bugüne kadar gerçekleştirdiği askeri harekatının maliyetini çok aşacağı vurgulandı. Bazı yönetim yetkilileri, Pentagon'un talebinin onaylanma ihtimalinin düşük olduğunu belirtti.



ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının maliyetinin hızla arttığı ve sadece ilk haftada 11 milyar doları aştığı kaydedildi.

İHA