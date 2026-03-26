Savaşta 27'nci gün: İranlı bir komutan daha öldürüldü, Tel Aviv balistik füzeyle vuruldu

İsrail medyası, Hürmüz Boğazı'nın kontrolünden sorumlu olan İranlı Komutan Ali Rıza Tangsiri'nin Bender Abbas'ın öldürüldüğünü iddia etti. İran ise ABD-İsrail'e yönelik 82. saldırı dalgası başlattı. Tel Aviv balistik füzeyle hedef alındı.

ABD-İsrail ve İran arasındaki savaş 27'nci gününde devam ediyor. İsrail medyası, Hürmüz Boğazı'nın kontrolünden sorumlu olan İranlı Komutan Ali Rıza Tangsiri'nin Bender Abbas'taki saldırıda öldürüldüğünü iddia etti. Tahran ise "Gerçek Vaat 4" operasyonunun 82. dalgasını başlatarak İsrail nükleer altyapısını ve Tel Aviv'i balistik füzelerle hedef aldı. Tel Aviv'de yaralılar ve ağır hasar var.

"İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanı öldürüldü"

İsrail medyasına yer alan haberlerde, İsrail ordusunun gece saatlerinde Bender Abbas şehrine gerçekleştirdiği saldırıda İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Ali Rıza Tangsiri'nin öldürüldüğünü aktardı. İsrailli bir yetkili, Tangsiri'nin Hürmüz Boğazı'nın kapanmasından sorumlu olduğunu öne sürdü.



İsrail ordusundan ve İran'dan henüz bir açıklama gelmedi.

Tel Aviv'e balistik füze saldırısı

İran, İsrail'e misilleme saldırılarını sürdürüyor. İran, İsrail'in başkenti Tel Aviv'i balistik füzeyle hedef aldı. İsrail acil durum servisi Magen David Adom (MDA) tarafından yapılan açıklamada, 2 kişinin yaralandığı belirtildi. Saldırının çevrede büyük hasara yol açtığı görüldü.

İran’dan ABD-İsrail’e 82. saldırı dalgası

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), ABD ve İsrail’e karşı yürütülen Gerçek Vaat 4 Operasyon’unun 82.dalgasının başlatıldığını duyurdu. DMO açıklamasında, saldırıların 82. dalgasında askeri komuta kontrol merkezinin ve nükleer altyapıyla bağlantılı tesislerin hedef alındığı kaydedildi. Operasyonun 82. dalgasının sabahın erken saatlerinde geniş çaplı kamikaze İHA saldırılarıyla başladığı daha sonra katı ve sıvı yakıtlı füzelerle devam ettiği bildirilen açıklamada, operasyonun sürdüğü açıklandı.

