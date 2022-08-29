  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Savaşta kritik eşik: Rus güçlerine karşı saldırı başlattılar!

Savaşta kritik eşik: Rus güçlerine karşı saldırı başlattılar!

Savaşta kritik eşik: Rus güçlerine karşı saldırı başlattılar!

Rusya-Ukrayna arasında 24 Şubat'tan bu yana süren savaşta yeni bir gelişme meydana geldi. Ukrayna, Rus güçlerine yönelik karşı saldırı başlattı.

Rusya-Ukrayna savaşında önemli bir gelişme yaşandı. Ukrayna ordusunun, Ukrayna'nın güneyinde bulunan Rus güçlerine yönelik karşı saldırı başlattığı ifade edildi.

Ukrayna ordusunun Güney Komutanlığı Sözcüsü Natalia Humeniuk, yaptığı açıklamada, Ukrayna güçlerinin Herson bölgesi de dahil olmak üzere ülkenin güneyinde "birçok yönde" karşı saldırı başlattığını söyledi.

 Humeniuk, ülkenin güneyinde durumun gergin, ancak Ukrayna güçlerinin kontrolünde olduğunu dile getirdi.

SAVUNMA HATTI YARILDI
Basında çıkan haberlerde ise Ukrayna güçlerinin Herson'da Rus güçlerinin ilk savunma hattını yardığı ileri sürüldü.

Öte yandan, Rus güçlerinin ülkenin güneyinde yer alan Mıkolayiv şehrini hedef aldığı bildirildi.

Mıkolayiv Belediye Başkanı Oleksandr Senkevych, saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 24 kişinin de yaralandığını açıkladı.

RUSYA'DAN AÇIKLAMA
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun, Herson ve Mıkolayiv bölgelerindeki saldırı girişimlerinin başarısız olduğunu duyurarak, bu taarruzlar sırasında Ukrayna ordusunun ağır kayıplar verdiğini açıkladı.

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ederken, Ukrayna ordusu işgal altındaki topraklarını kurtarmak için aralıklarla karşı saldırılarını sürdürüyor. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna ordusunun Herson ve Mıkolayiv bölgelerine saldırılar düzenlediği ancak Rus ordusu tarafından bu saldırıların püskürtüldüğü aktarıldı.

Etiketler rus güç savaş
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Serenay Sarıkaya'nın derin göğüs dekolteli pozu ile olay oldu
Erdoğan: Bir de utanmadan işsizlik var diyorlar...
Hiç bir yerde görmediğiniz kareler: İşte Türkiye siyasi isimlerinin gençlik halleri
Ölülerin cesetlerini kayalıklara çiviliyorlar! İşte pes dedirten ''ceset'' gelenekleri
Ünsal Ban yurt dışına kaçarken yakalandı
Abdülkadir Ömür için bomba iddia: Galatasaray maçında bilerek mi oynamadı?
Selen Görgüzel'den ''Her yer meydanda'' diyen takipçisine olay yanıt
Ece Sükan mayoyla yürüyüşe çıkıp poz verdi
Dolar zirvede, euro ve altın fiyatları çakıldı!
Sanayi sitesinde korkutan patlama