Schengen vizelerinde yeni dönem: Bu meslekler için vize sınırı kalkıyor!

Avrupa Komisyonu, 6 meslek grubu için Schengen vizesinde sınırların uzatılmasına karar verdi. İşte Avrupa Birliği'nin vize sınırlarını uzatacağını açıkladığı 6 meslek...

Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği (AB) ekonomisini canlandırmak ve iş gücü sağlayabilmek için vize stratejisinde yeni bir karar aldı.

Yeni düzenlemeyle birlikte vizeye tabi olan ülke vatandaşları Schengen bölgesi için 180 günlük dönemde en fazla 90 gün olan konaklama süresi uzatılacak.

90 günlük kalış süresinin uzatılması planlanan meslek kategorileri şöyle:

- AB işletmelerine lojistik hizmet sağlayan tır şoförleri

- AB sanayi ve hizmet sektörlerini destekleyen iş gücü

- Sportif etkinliklere katılan sporcular

- Sınır ötesi projelerde görev alan uzmanlar

- Turneye çıkan sanatçılar

