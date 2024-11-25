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Scottish ve Sphynx sahiplenilmesi yasaklandı

Scottish ve Sphynx sahiplenilmesi yasaklandı
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Hollanda'da Scottish ve Sphynx türü kedilerin sahiplenilmesi, reklamlarda oynatılması, yarışmalara veya gösterilere katılması yasaklandı.

Hollanda hükümeti dikkat çeken bir karara imza atarak genetik manipülasyon nedeniyle acı çeken tüysüz kediler ile kıvrık kulaklı kedilerin sahiplenilmesini yasakladı.

Hollanda hükümetinin aldığı karara göre 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek yasaya göre, İskoç kısa tüylü (Scottish Fold) kediler ile Sifenks (sphynx) cinsi tüysüz kediler artık sahiplenilemeyecek.

Ülkede hayvan koruma kuruluşları uzun süredir bu cins kedilerin bakımlarına tamamen son verilmesini talep ediyordu.

Bir süre önce üretimlerine yönelik yasak getirilen Scottish ve Sphynx türü kedilerin 1 Ocak 2026 itibarıyla sahiplenmeleri de yasak olacak.

Hollanda hükümeti ayrıca kedilerin reklamlar ve sosyal medyada sergilenmesini de yasaklamayı amaçlıyor.

Yasak kapsamında halihazırda bu cins kedilere sahip olanlar çip zorunluluğu ile kedilerini tutabilecek.

 

Etiketler Scottish Sphynx Hollanda kedi sahiplenme yasak yasaklandı
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