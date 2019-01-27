Seçimler için 101 kişi aday oldu

Cezayir İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ülkede önümüzdeki nisan ayında düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı seçimleri için 101 kişinin adaylık başvurusu yaptığı belirtildi.

Başvuran adaylardan 13'ünün parti üyesiyken 88'inin bağımsız olduğu aktarıldı.

Cezayir'in eski başbakanı Ali Benfils ve emekli general Ali Ghadiri de Cumhurbaşkanlığı seçimlerine adaylığını koyan isimler arasında yer alıyor.

Cezayir'de 1999 yılından bu yana Cumhurbaşkanlığı görevini üstlenen ve dört dönemdir görevde bulunan 81 yaşındaki Abdülaziz Buteflika henüz adaylığını açıklamadı.

18 Nisan'da düzenlenecek olan seçimler için son başvuru tarihi 4 Mart olarak belirlendi.