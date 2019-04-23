Seçimlerde 90 sandık görevlisi öldü

17 Nisan 2019 tarihinde seçimlere sahne olan Endonezya'da 90'dan fazla sandık görevlisinin yorgunluktan hayatını kaybettiği belirtildi.

Endonezyalı gazete Jakarta Monday'e konuştuğu öğrenilen Ulusal Seçim Kurulu Başkanı, günler boyunca aralıksız süren çalışma saatlerinin 91 sandık görevlisinin ölümüne, 374 kişinin ise hastalanmasına neden olduğunu açıkladı.

Sputnik International'in haberine göre, sandık görevlilerine yalnızca yemek yemeleri ve namaz kılmaları için dinlenme şansı tanındığı ifade edildi.